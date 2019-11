Rockstar начала свою «Черную пятницу» с большими скидками на RDR 2 и GTA V

В «Черную пятницу» скидки получили не только новые проекты компании, но и достаточно старые. Самая большая уценка произошла у трех игр: Bully: Scholarship Edition, GTA V Premium Online Edition и Max Payne 3: The Complete Edition. Они получили скидку в 70% и обойдутся покупателям в 119, 494 и 269 рублей соответственно. Далее следует отметить игры Max Payne 2: The Fall of Max Payne и Manhunt, которые можно приобрести за 139 рублей. Скидка на них составила 65%.L.A. Noire: The VR Case Files от Rockstar в «Черную пятницу» обойдется покупателю в 749 рублей, снижение цены равняется 50%. Самую маленькую скидку на данной распродаже получила самый свежий проект студии – Red Dead Redemption 2. Сейчас новинку можно приобрести за 1999 рублей, что равняется 20% снижения цены. «Черная пятница» в Rockstar Games Launcher продлиться до 3 декабря включительно.Напомним, это не первая платформа, начавшая распродажу. Ранее об этом успели объявить GOG, Uplay, Origin и многие другие.