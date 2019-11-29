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Вика Цатурян: «Илья Яббаров пригрозил ударить меня о стол и запихать в мусорку!»

Участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян вслед за бывшим мужем Русланом Мацьолеком пришла в Периметр, где тут же успела поссориться с Ильей Яббаровым. При этом бывший избранник никак не заступился за блондинку, что ее сильно задело.
Вика Цатурян: «Илья Яббаров пригрозил ударить меня о стол и запихать в мусорку!»

Звезда проекта "Дом-2" Вика Цатурян рассказала, что Илья Яббаров стал намекать ей, что вернулась она только потому, что рассталась с бойфрендом Артемом Прайдом, а теперь, по мнению саратовского шансонье, пытается помириться с бывшим мужем. Это блондинку сильно задело, ведь проектант стал спрашивать ее, как должен Руслан Мацьолек ее простить, если она спала с другим. Сама Цатурян сравнила свой роман с отношениями экс-супруга, ей стало обидно, что его с Анастасией Ивановой считают парой, а ее выставляют девушкой легкого поведения, хотя у нее были полноценные отношения.

В ответ на возмущения Вики Цатурян Илья Яббаров заявил, что "ударит ее лицом о стол и запихает в мусорку". Больше всего, тем не менее, блондинку задело то, что Руслан Мацьолек сидел и спокойно слушал все оскорбления, не защитившись за бывшую избранницу. Он обнимал Анастасию Иванову, а Цатурян хотелось плакать, ведь он променял на молодую избранницу ее труд и старания. Она просто ушла на второй этаж и рыдая принялась за тренировку на велотренажере. При этом девушка хотела, как она рассказала, бросить во всех коллег велосипед сверху, но после тренировки она просто вышла в лес и прокричалась.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:37

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