Развитие сетей 5G приведет к усилению кибератак против операторов связи
Специалисты компании Group-IP, занимающейся кибебезопасностью, заявили о риске развития сетей 5G. По словам экспертов, такой процесс приведет к усилению кибератак против операторов связи, что поставит под угрозу обычных пользователей.
Введение и развитие сетей 5G несет в себе множество опасностей, которые многие недооценивают, отмечают специалисты. Использование данной технологии приведет не только к увеличению скорости обмена информацией между устройствами, но и к новой эпохе кибератак. Их количество и мощность лишь увеличатся, ведь интенсивность потока данных можно использовать и для взлома гаджетов.
Первыми под удар попадут операторы связи, начавшие использовать сети 5G. Их оборудование будет слабо защищено от кибератак, а это приведет к череде серьезных последствий. Во-первых, это перебои в работе услуг и ухудшения их качество. Во-вторых, появление новых способов получения личных данных пользователей. В-третьих, старые методы взлома и кибератак станут значительно сильнее за счет пропускной способности сетей нового поколения.
Именно поэтому первое время после введения 5G мобильные операторы и пользователи будут сталкиваться с множеством проблем, требующих решения. Они решатся, но на это потребуется немало времени. Кроме того, сети нового поколения могут быть использованы для нечестной конкуренции между компаниями, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Введение и развитие сетей 5G несет в себе множество опасностей, которые многие недооценивают, отмечают специалисты. Использование данной технологии приведет не только к увеличению скорости обмена информацией между устройствами, но и к новой эпохе кибератак. Их количество и мощность лишь увеличатся, ведь интенсивность потока данных можно использовать и для взлома гаджетов.
Первыми под удар попадут операторы связи, начавшие использовать сети 5G. Их оборудование будет слабо защищено от кибератак, а это приведет к череде серьезных последствий. Во-первых, это перебои в работе услуг и ухудшения их качество. Во-вторых, появление новых способов получения личных данных пользователей. В-третьих, старые методы взлома и кибератак станут значительно сильнее за счет пропускной способности сетей нового поколения.
Именно поэтому первое время после введения 5G мобильные операторы и пользователи будут сталкиваться с множеством проблем, требующих решения. Они решатся, но на это потребуется немало времени. Кроме того, сети нового поколения могут быть использованы для нечестной конкуренции между компаниями, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:44