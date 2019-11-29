Алена Савкина снова намекнула на желание помириться с Ильей Яббаровым





Телеведущий Влад Кадони позвал Алену Савкину на тет-а-тет, где решил выяснить, готова ли молодая мамочка общаться с отцом своего ребенка Ильей Яббаровым. При этом эксперт поинтересовался, готова ли она простить экс-избранника, если он станет за ней ухаживать, дарить цветы и звать на свидания.В ответ Алена Савкина засмущалась, улыбнулась и ответила, что Илья Яббаров интересует ее исключительно только как отец ее маленького сына Богдана. Тем не менее, молодая мамочка уже не в первый раз дает понять, что она готова снова начать отношения и жить с саратовским шансонье, вот только он не спешит к ней, так как на данный момент занят отношениями с участницей проекта "Дом-2" Анастасией Голд.