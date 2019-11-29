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Названы вещи, которые не стоит делать со смартфоном ради сохранения здоровья

Специалисты озвучили правила эксплуатации смартфонов, чтобы не спровоцировать ухудшение здоровья. Оказалось, что существует ряд вещей, от которых следует отказаться в работе с гаджетами.

В результате исследования эксперты пришли к выводу, что большинство граждан пользуются гаджетами перед сном, что провоцирует множество расстройств. Яркий свет приводит к тому, что владельцу смартфона тяжелее уснуть, а недостаток отдыха ухудшает качество жизни. Заряжать батарею нужно в другой комнате, а вместо встроенного будильника можно завести обычный. Чтение с экрана вредит глазам, а нерациональная трата времени на социальные сети мешает жизни, что с годами лишь усугубляется. Эксперты рекомендуют фильтровать корреспонденцию, чтобы сэкономить время и здоровье.

Рекомендуется убавлять яркость экрана, а также отказаться от постоянного использования гаджетов, используя их лишь для определенных задач. Оказалось, что использование телефона в общественных местах, на работе или дома снижает внимательность.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:59

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