Audi E-Tron получил увеличенный запас хода





Обновление выпустили сотрудники фирмы для вариации E-Tron 55 Quattro. На территории Германии новинку можно приобрести за 80 900 евро, почти на 10 000 евро дешевле можно купить модификацию с менее объемной батареей.Сотрудники Audi смогли увеличить дальность хода кросса, создав новую тормозную систему, которая способна сократить остаточный тормозной момент. Они существенно модернизировали трансмиссию, отключив почти полностью передний электродвигатель. Когда автомобиль в обычном режиме, агрегат перестает получать снабжение от электросети и приводится в действие в случае надобности для водителя потратить больше энергии.Audi - фирма, которая занимается созданием транспортных средств, входящая в состав холдинга Volkswagen. Общий объем производства в 2016 году составил 1,9 миллиона единиц. Компания производит как обычные автомобили, так и гоночные машины. Среди ее продуктов стоит отметить универсалы повышенной проходимости, родстеры, спорткары и другие модели.