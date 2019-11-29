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Audi E-Tron получил увеличенный запас хода

Компания Audi выпустила программное обновление для модели E-Tron, которая на одном заряде может проехать расстояние до 436 километров по циклу WLTR. Автомобиль доступен к продаже на европейском рынке.
Audi E-Tron получил увеличенный запас хода

Обновление выпустили сотрудники фирмы для вариации E-Tron 55 Quattro. На территории Германии новинку можно приобрести за 80 900 евро, почти на 10 000 евро дешевле можно купить модификацию с менее объемной батареей.

Сотрудники Audi смогли увеличить дальность хода кросса, создав новую тормозную систему, которая способна сократить остаточный тормозной момент. Они существенно модернизировали трансмиссию, отключив почти полностью передний электродвигатель. Когда автомобиль в обычном режиме, агрегат перестает получать снабжение от электросети и приводится в действие в случае надобности для водителя потратить больше энергии.

Audi - фирма, которая занимается созданием транспортных средств, входящая в состав холдинга Volkswagen. Общий объем производства в 2016 году составил 1,9 миллиона единиц. Компания производит как обычные автомобили, так и гоночные машины. Среди ее продуктов стоит отметить универсалы повышенной проходимости, родстеры, спорткары и другие модели.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:00

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