Валентина Рубцова рассказала о бурной молодости и личной жизни





Многие российские актеры испробовали большое количество профессий перед появлением на большом экране. Одной из таких "бродячих артистов" оказалась и Валентина Рубцова. Звезда телесериалов "СашаТаня" и "Универ" рассказала в новом интервью о том, как ей удается совмещать семейную жизнь с карьерой. Кроме прочего, звезда упомянула о финансовых трудностях в молодые годы, когда ей приходилось зарабатывать даже борьбой в грязи.Отвечая на вопрос, не считает ли она себя "заложницей образа", Рубцова рассказала, что реальность вынуждает смириться с перспективой игры в ситкомах. Все же знаменитость не жалуется на текущее положение дел, поскольку благодарна режиссерам и продюсерам за "счастливую роль". Сейчас 42-летняя актриса живет в Сочи вместе с молодым мужем и семилетней дочерью, "пытаясь приносить домой деньги, а не работу". Такой подход она объясняет желанием отдохнуть от суеты в окружении близких людей.