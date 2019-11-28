Ученые выяснили, почему мужчины болеют раком чаще женщин
Глобальная статистика МОЗ показывает, что большинство онкобольных во всем мире составляют мужчины. Ученые выяснили, почему сильный пол болеет раком чаще женщин.
Новое исследование объяснило, почему у мужчин развиваются опухоли чаще чем у женщин. Онкологам удалось раскрыть основную роль Х-хромосомы в влиянии на риск рака и смертности. Чтобы выяснить основополагающую причину этого явного неравенство при заболеваниях, австралийская группа ученых изучила ДНК обоих полов, у которых диагностировали 12 различных типов непродуктивного рака. Наблюдения сосредоточились на гене TP53, производящего естественный протектор человеческого генома, ища различия в мутациях. Он оказался наиболее часто поражаемым геном у людей, который приводит к нарушению функции белков.
Исследователи продемонстрировали, что мутации TP53 чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, что и объясняет подобный феномен. Хотя у женщин наблюдался более высокий уровень мутаций в Х-хромосоме, эти гены часто не использовались для образования протеинов. Данные предполагают, что биологический пол следует принимать во внимание в медицинской практики, когда дело доходит до оценки риска и даже лечения онкологических недугов.
Новое исследование объяснило, почему у мужчин развиваются опухоли чаще чем у женщин. Онкологам удалось раскрыть основную роль Х-хромосомы в влиянии на риск рака и смертности. Чтобы выяснить основополагающую причину этого явного неравенство при заболеваниях, австралийская группа ученых изучила ДНК обоих полов, у которых диагностировали 12 различных типов непродуктивного рака. Наблюдения сосредоточились на гене TP53, производящего естественный протектор человеческого генома, ища различия в мутациях. Он оказался наиболее часто поражаемым геном у людей, который приводит к нарушению функции белков.
Исследователи продемонстрировали, что мутации TP53 чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, что и объясняет подобный феномен. Хотя у женщин наблюдался более высокий уровень мутаций в Х-хромосоме, эти гены часто не использовались для образования протеинов. Данные предполагают, что биологический пол следует принимать во внимание в медицинской практики, когда дело доходит до оценки риска и даже лечения онкологических недугов.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:36