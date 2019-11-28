Ученые выяснили, почему мужчины болеют раком чаще женщин





Новое исследование объяснило, почему у мужчин развиваются опухоли чаще чем у женщин. Онкологам удалось раскрыть основную роль Х-хромосомы в влиянии на риск рака и смертности. Чтобы выяснить основополагающую причину этого явного неравенство при заболеваниях, австралийская группа ученых изучила ДНК обоих полов, у которых диагностировали 12 различных типов непродуктивного рака. Наблюдения сосредоточились на гене TP53, производящего естественный протектор человеческого генома, ища различия в мутациях. Он оказался наиболее часто поражаемым геном у людей, который приводит к нарушению функции белков.Исследователи продемонстрировали, что мутации TP53 чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, что и объясняет подобный феномен. Хотя у женщин наблюдался более высокий уровень мутаций в Х-хромосоме, эти гены часто не использовались для образования протеинов. Данные предполагают, что биологический пол следует принимать во внимание в медицинской практики, когда дело доходит до оценки риска и даже лечения онкологических недугов.