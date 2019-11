К презентации готовится смартфон Motorola One Hyper с выдвижной камерой

Motorola One Hyper окажется первой моделью в линейке смартфонов производителя, которая сможет похвастаться выдвижной камерой. Известно, что телефон под управлением Android 10 оснащен 6,39-дюймовым экраном, также аппарат имеет чип Snapdragon 675, ОЗУ на 4 Гб, пока на ПЗУ приходится 128 Гб. Доступна возможность увеличить флэш-память за счет microSD. Основная камера новинки должна состоять из трех датчиков на 64 Мп и 8 Мп, а также 3D ToF. Аккумулятор новинки рассчитан на 3600 мАч. Motorola One Hyper будет выпущена со стандартным USB-портом, классическим разъемом для наушников и радиоэлектронным устройством для приема FM-сигнала.Motorola One Hyper получит два слота для sim-карт и дактилоскопический сканер. До сих пор не известно, в какую цену смартфон оценивается на международном рынке.