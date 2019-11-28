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Многие даже не подозревают: Врачи дали советы по предотвращению инсульта

Врачи назвали несколько важных советов, которые помогут предотвратить инсульт. Среди этих рекомендаций есть такие, о которых многие люди даже не подозревают.
Многие даже не подозревают: Врачи дали советы по предотвращению инсульта

Как утверждают специалисты, если у человека есть высокая предрасположенность к инсульту, у него еще остается немало возможностей для того, чтобы снизить риски этого опасного состояния. Причем, большинство этих способов довольно просты и доступные, а потому не требуют каких-то особых усилий или расходов. К примеру, самый важный совет заключается в поддержании нормальной массы тела. Такой подход, убеждены опытные медики, сокращает риск инсульта на 70%. Снизить риск кровоизлияния в мозг примерно в два раза можно путем отказа от вредных привычек. А регулярные занятия спортом в комплексе с правильным питанием дают результат на уровне 25-35%.

В то же время, в рацион питания можно добавить несколько продуктов, в которых содержатся вещества, благотворно влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы. К таким продуктам специалисты относят какао, горький шоколад, бананы, грибы, тыкву, лосось, фасоль, абрикосы и йогурт.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:17

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