Многие даже не подозревают: Врачи дали советы по предотвращению инсульта





Как утверждают специалисты, если у человека есть высокая предрасположенность к инсульту, у него еще остается немало возможностей для того, чтобы снизить риски этого опасного состояния. Причем, большинство этих способов довольно просты и доступные, а потому не требуют каких-то особых усилий или расходов. К примеру, самый важный совет заключается в поддержании нормальной массы тела. Такой подход, убеждены опытные медики, сокращает риск инсульта на 70%. Снизить риск кровоизлияния в мозг примерно в два раза можно путем отказа от вредных привычек. А регулярные занятия спортом в комплексе с правильным питанием дают результат на уровне 25-35%.В то же время, в рацион питания можно добавить несколько продуктов, в которых содержатся вещества, благотворно влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы. К таким продуктам специалисты относят какао, горький шоколад, бананы, грибы, тыкву, лосось, фасоль, абрикосы и йогурт.