Актер Годфри Гао внезапно умер на съемках реалити-шоу в Китае
Известный актер тайваньско-канадского происхождения Годфри Гао, который хорошо знаком азиатскому зрителю, скончался в эту среду, 27 ноября, в 25-летнем возрасте. Сообщается, что артист умер во время съемок реалити-шоу, которые велись на территории Восточного Китая.
Этот трагический случай произошел прямо во время съемок популярного спортивного реалити-шоу под названием Chase Me. В качестве локации для съемок передачи продюсеры выбрали город Нинбо, расположенный на территории восточной провинции Чжэцзян. Передачу снимали по заказу местного телевидения. Во время съемок известный актер и модель неожиданно потерял сознание и упал, подоспевшие к нему медики в течение двух с лишним часов проводили реанимационные процедуры, но результата они не принесли. О причинах смерти молодого человека пока ничего не сообщается.
Стоит отметить, что Гао впервые дебютировал в кино 13 лет тому назад. С тех пор актер сыграл роли в нескольких фильмах и сериалах. Одной из самых известных его работ СМИ называют роль в американо-немецкой фентезийной драме под названием «Орудия смерти. Город костей».
Этот трагический случай произошел прямо во время съемок популярного спортивного реалити-шоу под названием Chase Me. В качестве локации для съемок передачи продюсеры выбрали город Нинбо, расположенный на территории восточной провинции Чжэцзян. Передачу снимали по заказу местного телевидения. Во время съемок известный актер и модель неожиданно потерял сознание и упал, подоспевшие к нему медики в течение двух с лишним часов проводили реанимационные процедуры, но результата они не принесли. О причинах смерти молодого человека пока ничего не сообщается.
Стоит отметить, что Гао впервые дебютировал в кино 13 лет тому назад. С тех пор актер сыграл роли в нескольких фильмах и сериалах. Одной из самых известных его работ СМИ называют роль в американо-немецкой фентезийной драме под названием «Орудия смерти. Город костей».
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:01