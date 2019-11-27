Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут настроение





Существует ряд продуктов, включение которых в рацион питания позволяет поддерживать хорошее эмоциональное состояние. Так, поднять настроение позволяют некоторые пряности. К примеру, кардамон и мускат избавляют от усталости и помогают видеть позитив даже в самых меланхоличных буднях. Если воспользоваться ими при приготовлении глинтвейна или чая, можно получить прекрасные напитки, которые помогут расслабиться и снять напряжение в конце тяжелого дня. Не менее полезен мед. Содержащиеся в этом уникальном продукте элементы оказывают благоприятное влияние на общий эмоциональный баланс и стимулируют выработку гормона радости по примеру шоколада. Хроническая усталость и чувство апатии, как считают специалисты, нередко вызваны дефицитом в организме витаминов группы В. Быстро восполнить их запас поможет морская капуста, такими же свойствами обладают бананы.Как бы странно это не звучало, но выйти из депрессии нередко помогают обычные яйца, а все благодаря богатому содержанию в них триптофана, разнообразных витаминов и жирных кислот. А еще поддерживать настроение в норме поможет овсянка, содержащая аминокислоты, которые принимают непосредственное участие в синтезе серотонина – «гормона счастья». Вместе с этим овсяная крупа также поможет нормализовать уровень сахара в крови. Последним продуктом «для настроения» является жирная рыба – важнейший источник омега-3 жирных кислот и все того же витамина В. Она не только поддержит иммунитет, но и не позволит настроению ухудшиться.