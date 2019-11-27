АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут настроение

Эмоциональное состояние человека – довольно важный аспект в его жизни. В плохом настроении многие дела буквально валятся из рук, появляются конфликты в отношениях с близкими. Все это ведет к стрессам, которые специалисты давно считают причиной многих болезней. Эксперты озвучили 7 лучших продуктов для поднятия настроения, которые позволят быстро вернуть душевное равновесие.
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут настроение

Существует ряд продуктов, включение которых в рацион питания позволяет поддерживать хорошее эмоциональное состояние. Так, поднять настроение позволяют некоторые пряности. К примеру, кардамон и мускат избавляют от усталости и помогают видеть позитив даже в самых меланхоличных буднях. Если воспользоваться ими при приготовлении глинтвейна или чая, можно получить прекрасные напитки, которые помогут расслабиться и снять напряжение в конце тяжелого дня. Не менее полезен мед. Содержащиеся в этом уникальном продукте элементы оказывают благоприятное влияние на общий эмоциональный баланс и стимулируют выработку гормона радости по примеру шоколада. Хроническая усталость и чувство апатии, как считают специалисты, нередко вызваны дефицитом в организме витаминов группы В. Быстро восполнить их запас поможет морская капуста, такими же свойствами обладают бананы.

Как бы странно это не звучало, но выйти из депрессии нередко помогают обычные яйца, а все благодаря богатому содержанию в них триптофана, разнообразных витаминов и жирных кислот. А еще поддерживать настроение в норме поможет овсянка, содержащая аминокислоты, которые принимают непосредственное участие в синтезе серотонина – «гормона счастья». Вместе с этим овсяная крупа также поможет нормализовать уровень сахара в крови. Последним продуктом «для настроения» является жирная рыба – важнейший источник омега-3 жирных кислот и все того же витамина В. Она не только поддержит иммунитет, но и не позволит настроению ухудшиться.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валентина Матвиенко призвала существенно снизить налоги для малого и среднего бизнеса в…
«Не знаю, что происходит»: Гоген Солнцев прокомментировал снимки Екатерины Терешкович из…
Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о романах с миллионерами и своём…
Глава Honor рассказал, почему V30 с поддержкой 5G получился таким…
Меган Маркл родит второго ребенка за пределами…
Звезда проекта "Дом-2" Надежда Ермакова рассталась с…
Nissan и Dongfeng презентовали совместный внедорожник Venucia…
Кинокритики назвали фильм, который получит "Оскар" в 2020…
Владимир Пресняков вспомнил, как шесть раз подряд пел «Стюардессу по имени Жанна» на…
Учёные назвали сигнализирующие о диабете проблемы с…
Андрей Разин: «От всей души хочу поздравить Серёжу Жукова с грандиознейшим успехом этого…
Игорь Николаев напомнил о своей первой песне, прозвучавшей на…
Новый сервис Samsung превратит смартфоны компании в игровые…
Светлана Лобода анонсировала выход нового альбома «Sold…
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
Модели АвтоВАЗа получат скидки в рамках "Черной…
«Я сделал все, чтобы он остался»: Дмитрий Борисов высказался об отношениях с Андреем…
Audi анонсировала массовое сокращение сотрудников ради производства…
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских…
Huawei представила в России беспроводные наушники FreeBuds…
«Можем оба сорваться»: Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом…
Астрономы рассказали, почему человечеству грозит…
Катрин Денев остаётся в больнице после…
Родители пытаются помирить ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову с…
Специалисты дали 5 советов, чтобы улучшить…
Дана Борисова отметила два с половиной года "трезвости и…
Треть россиян отказывается переходить на…
"Чувствую себя неловко": Юлия Савичева отказывается сниматься в откровенных…
Сбербанк упростил процедуру смены телефонного номера для получения уведомлений об операциях по…
Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова пожаловалась на проблемы со…
Владислав Резник увидел сына впервые за 20…
Honor представила новые ноутбуки серии MagicBook на процессорах от…
Хореограф Алла Сигалова 9 лет была любовницей женатого…
Психологи назвали признаки «неправильных» друзей, от которых лучше…
Могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище завалили…
Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах…
Вера Брежнева на фоне слухов о разводе пообещала поклонникам «прекрасную…
Эксперты рассказали, какие сладости нужно покупать детям на Новый…
Алика Смехова победила в номинации "Кино…
Xiaomi представила недорогую «умную» лампу с голосовым…
Просмотреть все новости