Эксперты рассказали, какие сладости нужно покупать детям на Новый год
Период зимних праздников несет особое счастье для детей, которые рассчитывают на большое количество лакомств. Эксперты рассказали, какие сладости нужно покупать на Новый год своему ребенку.
Новый год, Рождество и День Святителя Николая в России немыслимы без подарков и сладостей, которые родители упаковали в праздничную упаковку для своих детей. Хотя кондитерские изделия радуют малышей, врачи говорят о несоизмеримом вреде подобных презентов. Речь идет об отсутствии в конфетах полезных веществ, которые в то же время насыщенны калориями, ароматизаторами, подсластителями и красителями. Их чрезмерное употребление часто приводит к проблемам с ЖКТ. Кроме прочего, не рекомендуется давать детям карамель и арахис, на которые у ребенка может быть аллергия. В это число также входят лакомства с добавлением кофе, алкоголя и большого количества сахара.
Уменьшить их разрушающее воздействие на организм можно, если давать их детям после плотного обеда. При этом, рекомендуется обратить внимание на маркировку, состав и запах изделия. Здоровой заменой традиционным сладостям могут оказаться мармелад, пастила, сухофрукты, зефир и темный шоколад, которые готовятся с минимальным добавлением подсластителей. Таким образом можно утолить жажду детей к сладким подаркам, одновременно обеспечив их витаминами и полезными микроэлементами.
Новый год, Рождество и День Святителя Николая в России немыслимы без подарков и сладостей, которые родители упаковали в праздничную упаковку для своих детей. Хотя кондитерские изделия радуют малышей, врачи говорят о несоизмеримом вреде подобных презентов. Речь идет об отсутствии в конфетах полезных веществ, которые в то же время насыщенны калориями, ароматизаторами, подсластителями и красителями. Их чрезмерное употребление часто приводит к проблемам с ЖКТ. Кроме прочего, не рекомендуется давать детям карамель и арахис, на которые у ребенка может быть аллергия. В это число также входят лакомства с добавлением кофе, алкоголя и большого количества сахара.
Уменьшить их разрушающее воздействие на организм можно, если давать их детям после плотного обеда. При этом, рекомендуется обратить внимание на маркировку, состав и запах изделия. Здоровой заменой традиционным сладостям могут оказаться мармелад, пастила, сухофрукты, зефир и темный шоколад, которые готовятся с минимальным добавлением подсластителей. Таким образом можно утолить жажду детей к сладким подаркам, одновременно обеспечив их витаминами и полезными микроэлементами.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:06