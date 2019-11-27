Mazda начинает продажи Mazda3 с инновационным двигателем





Главная особенность нового силового агрегата заключается в инновационной системе зажигания SPCCI, которая обеспечивает детонацию топливовоздушной смеси под повышенным давлением в цикле сжатия, по примеру того, как это реализовано в дизельных двигателях. Как отмечают представители марки, новая система позволит существенно повысить тяговые показатели двигателя и добиться сокращения расхода топлива. Кроме того, в Mazda также отмечают успешное снижение уровня шума при работе нового ДВС, что было достигнуто благодаря новой методике капсулирования.Сообщается, что новый 2,0-литровый двигатель будет выдавать 180 л.с. мощности и 224 Нм максимального крутящего момента. Степень сжатия составит 15:1. Вместе с бензиновым мотором установлена также гибридная установка из электродвигателя мощностью 6,5 л.с. и 24-вольтовой аккумуляторной батареи.