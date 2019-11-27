Эксперты составили списфок надежных кроссоверов на рынке Германии





Немецкая ассоциация технадзора представила собственный рейтинг наиболее надежных кроссоверов. Для этого специалисты использовали анализ статистики проведения техосмотров на собственной площадке в течение последнего времени. Среди наиболее новых авто с возрастом до 3 лет самым хорошим образом себя проявили модели CX-3 и CX-5 от японского производителя Mazda. Для них количество непредвиденных поломок и возникновения неисправностей оказалось минимальным.Среди категории авто возрастом до 5 лет наилучшие показатели зарегистрировали у продукта местной компании - Audi Q5. Часть собственников оставила отзывы о слабой работе оптической системы, недостатке эффективности в работе тормозной системы, а также неоправданно высокий расход масла. Несколько ниже в списке разместились Opel Mokka с Mitsubishi ASX. Эти автомобили в течение первых 5 лет эксплуатации продемонстрировали относительно низкое количество проблем. Двигатель от компании Opel периодически расходует избыточное количество моторного масла, о чем инспекторы сообщили отдельно.Помимо указанных транспортных средств, в список максимально надёжных кроссоверов текущего года для немецкого рынка вошли Volkswagen Tiguan, BMW X1 и X3, а также Honda CR-V. Как можно увидеть из перечня, наиболее надёжными транспортными средствами класса SUV в 2019-м оказались по большей части продукты от японских автомобильных компаний.