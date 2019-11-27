АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

Эксперты составили списфок надежных кроссоверов на рынке Германии

Эксперты составили список максимально надежных кроссоверов, которые могут быть приобретены на рынке Германии. Для внедорожников это один из основных критериев качества, поскольку автомобилистов интересуют именно способности к преодолению препятствий на дороге и работы в более сложных условиях.
Эксперты составили списфок надежных кроссоверов на рынке Германии

Немецкая ассоциация технадзора представила собственный рейтинг наиболее надежных кроссоверов. Для этого специалисты использовали анализ статистики проведения техосмотров на собственной площадке в течение последнего времени. Среди наиболее новых авто с возрастом до 3 лет самым хорошим образом себя проявили модели CX-3 и CX-5 от японского производителя Mazda. Для них количество непредвиденных поломок и возникновения неисправностей оказалось минимальным.

Среди категории авто возрастом до 5 лет наилучшие показатели зарегистрировали у продукта местной компании - Audi Q5. Часть собственников оставила отзывы о слабой работе оптической системы, недостатке эффективности в работе тормозной системы, а также неоправданно высокий расход масла. Несколько ниже в списке разместились Opel Mokka с Mitsubishi ASX. Эти автомобили в течение первых 5 лет эксплуатации продемонстрировали относительно низкое количество проблем. Двигатель от компании Opel периодически расходует избыточное количество моторного масла, о чем инспекторы сообщили отдельно.

Помимо указанных транспортных средств, в список максимально надёжных кроссоверов текущего года для немецкого рынка вошли Volkswagen Tiguan, BMW X1 и X3, а также Honda CR-V. Как можно увидеть из перечня, наиболее надёжными транспортными средствами класса SUV в 2019-м оказались по большей части продукты от японских автомобильных компаний.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Миронов принял участие в VR-спектакле об убийстве Николая…
Ученые ограничили возраст колец Сатурна 100 миллионами…
Актер Михаил Ефремов высмеял чиновников Екатеринбурга из-за «укладки плитки на…
«Жирная девочка»: Американку возмутило домашнее задание…
Наталья Штурм сравнила развод Лолиты Милявской со…
Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от…
Сценарий последнего эпизода "Звездных войн" хотели продать на…
Эксперты составили списфок надежных кроссоверов на рынке…
«Волнуется за меня больше, чем я сама»: Беременная Оксана Самойлова рассказала об отношении…
Врачи назвали 5 способов для улучшения обмена…
Анастасия Волочкова вспомнила о встрече с Артуром Гаспаряном в гримерке Аллы…
Ученые: Самообследование не спасет от рака…
Звезде "Дома-2" Анастасии Стецевят нужна сложная операция из-за перелома…
Стало известно, как защитить «умные» гаджеты от…
Анна Нетребко удивила фанатов растяжой в центре…
Один из самых дорогих Nissan в истории выставили на…
Селена Гомес появилась на публике в слишком тесном…
Эксперт прокомментировал сообщения об утечке данных банковских…
«Нужен сварщик, который стал бы Илоном Маском»: Сергей Шнуров о популяризации рабочих профессий в…
В Роструде подсказали, как сделать 31 декабря…
Оксана Воеводина решила устроиться на работу после отказа экс-короля Малайзии помогать…
Житель Забайкалья стал миллионером, купив лотерею на…
Дмитрий Борисов рассказал, что не уступил Ксении Собчак место ведущей «Пусть…
Xiaomi выпустила новые смарт-часы для детей за…
«Ты просто не помнишь»: Ирина Дубцова «впервые» ела лося в компании…
Ученые назвали причины чрезмерной тяги к…
Автор «Джека Ричера» назвал Тома Круза слишком старым для съёмках в…
Свыше миллиона рабочих мест: В России зафиксировано рекордное число открытых…
В Сети появились первые кадры, как Александра Черно объявила о беременности на…
Аналитики IDC назвали самые популярные смартфоны в…
«Чтобы прекратить все слухи»: Актриса Любовь Толкалина рассекретила своего…
Российские банки придумали защиту от воровства…
Звезда "Дома-2" Антон Гусев впервые показал свою мать, которую стыдится знакомить с Викторией…
Медики рассказали о негативных последствиях нехватки железа в…
Беременная Мила Йовович показала смешное фото с младшей…
Volvo и Geely создали новый купеобразный…
Специалисты рассказали об особенностях действия…
Надежда Бабкина удивила поклонников появлением в кожаных…
Разработана уникальная операция, избавляющая от кривых…
Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс купил часть виртуального оператора…
Просмотреть все новости