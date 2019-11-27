Эксперты составили списфок надежных кроссоверов на рынке Германии
Эксперты составили список максимально надежных кроссоверов, которые могут быть приобретены на рынке Германии. Для внедорожников это один из основных критериев качества, поскольку автомобилистов интересуют именно способности к преодолению препятствий на дороге и работы в более сложных условиях.
Немецкая ассоциация технадзора представила собственный рейтинг наиболее надежных кроссоверов. Для этого специалисты использовали анализ статистики проведения техосмотров на собственной площадке в течение последнего времени. Среди наиболее новых авто с возрастом до 3 лет самым хорошим образом себя проявили модели CX-3 и CX-5 от японского производителя Mazda. Для них количество непредвиденных поломок и возникновения неисправностей оказалось минимальным.
Среди категории авто возрастом до 5 лет наилучшие показатели зарегистрировали у продукта местной компании - Audi Q5. Часть собственников оставила отзывы о слабой работе оптической системы, недостатке эффективности в работе тормозной системы, а также неоправданно высокий расход масла. Несколько ниже в списке разместились Opel Mokka с Mitsubishi ASX. Эти автомобили в течение первых 5 лет эксплуатации продемонстрировали относительно низкое количество проблем. Двигатель от компании Opel периодически расходует избыточное количество моторного масла, о чем инспекторы сообщили отдельно.
Помимо указанных транспортных средств, в список максимально надёжных кроссоверов текущего года для немецкого рынка вошли Volkswagen Tiguan, BMW X1 и X3, а также Honda CR-V. Как можно увидеть из перечня, наиболее надёжными транспортными средствами класса SUV в 2019-м оказались по большей части продукты от японских автомобильных компаний.
Немецкая ассоциация технадзора представила собственный рейтинг наиболее надежных кроссоверов. Для этого специалисты использовали анализ статистики проведения техосмотров на собственной площадке в течение последнего времени. Среди наиболее новых авто с возрастом до 3 лет самым хорошим образом себя проявили модели CX-3 и CX-5 от японского производителя Mazda. Для них количество непредвиденных поломок и возникновения неисправностей оказалось минимальным.
Среди категории авто возрастом до 5 лет наилучшие показатели зарегистрировали у продукта местной компании - Audi Q5. Часть собственников оставила отзывы о слабой работе оптической системы, недостатке эффективности в работе тормозной системы, а также неоправданно высокий расход масла. Несколько ниже в списке разместились Opel Mokka с Mitsubishi ASX. Эти автомобили в течение первых 5 лет эксплуатации продемонстрировали относительно низкое количество проблем. Двигатель от компании Opel периодически расходует избыточное количество моторного масла, о чем инспекторы сообщили отдельно.
Помимо указанных транспортных средств, в список максимально надёжных кроссоверов текущего года для немецкого рынка вошли Volkswagen Tiguan, BMW X1 и X3, а также Honda CR-V. Как можно увидеть из перечня, наиболее надёжными транспортными средствами класса SUV в 2019-м оказались по большей части продукты от японских автомобильных компаний.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:48