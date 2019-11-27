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Селена Гомес появилась на публике в слишком тесном платье

Иногда с выбором правильного гардероба ошибаются даже такие иконы стиля, как Селена Гомес. Американская певица появилась на публике в слишком тесном платье.

В Лос-Анджелесе провели церемонию вручения музыкальной премии American Music Awards. Среди именитых музыкантов и певцов более всего выделялась бывшая возлюбленная Джастина Бибера Селена Гомес. Исполнительница появилась на красной дорожке в чересчур тесном для бюста платье ядовито-зеленого цвета. Не помогло наряду от Versace и дополнение образа однотонными лодочками в тон с мерцающим колье. Некоторые подписчики звезды в соцсети Instagram отмечали, насколько неудачным оказался выбор такой одежды.

Фанаты также пытались разгадать: были ли это ошибка стилистов и самой певицы, или такой подход был рассчитан на привлечение внимания. К счастью, через некоторое время Гомес сменила наряд на облегающее черное платье. Исполняя собственный хит Lose You to Love Me на официальном открытии мероприятия, певица выглядела эффектно в длинном одеянии, которое доходило до пола. Знаменитость решила не останавливаться на чем-то одном, и для номера Look at Her Now переоделась в серебристое боди с блестками, которое подчеркнула черными ботфортами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:01

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