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«Происходит регулярно»: Военный эксперт рассказал о случайных пусках ракет

Причина случайного пуска военными ракеты класса воздух-земля могла заключаться в высокой нагрузке, которая выпадает на технический персонал, занимающийся обслуживанием вооружений. Такое мнение озвучил российский военный эксперт Илья Крамник, передает агентство РИА Новости.

«Подобные вещи происходят регулярно в самых разных армиях. Самопроизвольные пуски, как правило, связаны с нарушением некоторых процедур при выполнении технического обслуживания. А сами нарушения вызваны, чаще всего, повышенной нагрузкой на персонал. Подобное встречалось не только у нас, но и в армии США. При избыточной нагрузке люди пытаются упростить себе жизнь, добиваясь сокращения самого процесса обслуживания, так и случается, что подобные нарушения приводят к громким инцидентам. Нужно понимать, какова степень вины техперсонала в инциденте, а также насколько он был перегружен», - приводит агентство слова собеседника.

Напомним, ранее стало известно о том, что двое российских военнослужащих в Саках случайно запустили ракету класса воздух-земля. Позднее суд признал их виновными в нарушении правил обращения с вооружениями и обязал выплатить в пользу Министерства обороны компенсацию за причиненный их действиями ущерб в размере 31 миллиона рублей.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:52

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