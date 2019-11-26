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Стал известен среднегодовой пробег премиальных автомобилей в России по маркам

Эксперты провели тщательный анализ российского автомобильного рынка и определили показатели среднегодового пробега представителей тех или иных марок. Как оказалось, в числе премиальных моделей по этому показателю лидируют автомобили шведской компании Volvo.
Стал известен среднегодовой пробег премиальных автомобилей в России по маркам

В общей сложности средневзвешенный показатель в изученном экспертами сегменте рынка составил примерно 15 500 километров пробега по отечественным дорогам. При этом, выше указанной отметки забрались автомобили лишь четырех производителей, предлагающих покупателям премиальные модели. По данным агентства «Автостат», наибольший среднегодовой пробег в премиальном сегменте в нынешнем году зафиксирован у автомобилей марки Volvo с показателем 16 800 километров. Модели британского бренда Land Rover оказались на второй позиции с результатом в 16 500 километров. Замыкают тройку лидеров автомобили баварского концерна BMW – 16 000 километров. Совсем немного от BMW отстали «соотечественники» из Ингольштадта – среднегодовой пробег автомобилей Audi зафиксирован на уровне 15 900 километров.

А вот у большинства других автомашин, представленных в премиальном сегменте рынка, показатели среднегодового пробега значительно ниже средних показателей по стране.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:40

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