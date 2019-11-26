В России предложили изменить способ подсчета транспортного налога





Автор инициативы сообщает, что ключевой вред дорожному покрытию причиняет не мощность силового агрегата, а его давление на асфальтированную поверхность. Он сравнил 2 транспортных средства с массой 1,3 т и 2,5 т при одинаковой мощности привода. Составитель документа называет очевидным фактом большее воздействие тяжелой модели. Автор инициативы предлагает сделать фиксированную ставку в объёме 398,75 рублей со строгой привязкой к максимально допустимой массе транспорта.Итогом этого станет корректировка налога для моделей с прогрессирующим повышением на каждую тонну веса. Для юрлиц предлагается высчитывать ставку по схожим принципам, но с 5-кратным повышением для каждой тонны. Отдельно в документе отмечается о прекращении функционирования системы «Платон». На сегодня инициатива получила поддержку со стороны 700 автомобилистов.