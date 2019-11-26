Директор Анны Седоковой объявил о разводе ее бойфренда Яниса Тиммы с супругой





Впрочем, пока еще не до конца понятно, можно ли считать расторжение брака спортсмена тем самым новым поворотом в жизни Седоковой, который она обещала многочисленным поклонникам, или же бывшая солистка «ВИА Гры» еще только готовит основной сюрприз для широкой публики. Как бы там ни было, но с недавних пор Седокова и Тимма вообще не скрывают того, что между ними установились романтические отношения. Вот уже несколько недель на страничке певицы в социальной сети Instagram регулярно появляются посты с фотографиями, на которых она позирует в компании возлюбленного. Это же стало поводом для серьезной критики в ее адрес со стороны недоброжелателей, которые обвиняют знаменитость в том, что она увела мужчину из семьи.По словам представителя популярной артистки, Янис Тимма и его супруга развелись в Риге довольно мирно и по обоюдному согласию.