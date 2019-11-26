АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.31 USD 63.76
Курс валют на 26.11.2019

Директор Анны Седоковой объявил о разводе ее бойфренда Яниса Тиммы с супругой

Несколько месяцев тому назад известная российская певица Анна Седокова обещала ценителям слухов и сплетен новый поворот в своей личной жизни. А совсем недавно пиар-директор знаменитости рассказал о том, что ее новый бойфренд, баскетболист Янис Тимма, официально развелся.
Директор Анны Седоковой объявил о разводе ее бойфренда Яниса Тиммы с супругой

Впрочем, пока еще не до конца понятно, можно ли считать расторжение брака спортсмена тем самым новым поворотом в жизни Седоковой, который она обещала многочисленным поклонникам, или же бывшая солистка «ВИА Гры» еще только готовит основной сюрприз для широкой публики. Как бы там ни было, но с недавних пор Седокова и Тимма вообще не скрывают того, что между ними установились романтические отношения. Вот уже несколько недель на страничке певицы в социальной сети Instagram регулярно появляются посты с фотографиями, на которых она позирует в компании возлюбленного. Это же стало поводом для серьезной критики в ее адрес со стороны недоброжелателей, которые обвиняют знаменитость в том, что она увела мужчину из семьи.

По словам представителя популярной артистки, Янис Тимма и его супруга развелись в Риге довольно мирно и по обоюдному согласию.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Маркетолог объяснил различия между «черной пятницей» в США и…
Виктория Боня считает, что в 20 лет выглядела хуже, чем…
Гражданская жена Олега Яковлева Александра Куцевол борется за квартиру покойного…
В России к «Чёрной пятнице» действуют скидки до 9000 рублей на консоли Xbox…
Директор Анны Седоковой объявил о разводе ее бойфренда Яниса Тиммы с…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони «убил» Ольгу Бузову на шоу…
В Турции провели боевые учения с участием ЗРК С-400…
«Мама на иждивении»: Жорин высказался о попытках Тарасова уменьшить…
Бабушку Ивана Урганта Нину Ургант прооперировали для улучшения…
Автоэксперт оценил шансы отечественного электрокара Zetta выжить на рынке…
Беременную Анастасию Тарасову госпитализировали сразу после отдыха с…
Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий…
Samsung займется поставками новых SSD для Sony PS5 и Xbox…
Простой тест на пальцах позволяет определить рак…
«Не лезьте в чужую постель»: Билан жестко ответил на вопрос журналистов о…
ESET: Криптомайнер заразил компьютеры сотни тысяч…
«Паханы нам не нужны»: Иосиф Пригожин рассказал, почему Максим Фадеев давно не общается с Игорем…
Ученые обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к…
В Сети рассказали, как появилась передача "Спокойной ночи,…
Антонио Бандерас появился на публике с возлюбленной и…
В Госдуму внесен проект закона о новом удостоверении…
Ар Келли вынудил бывшую девушку сделать два аборта у себя…
Приложение Facebook на Android получило темный…
Кенес Ракишев продал землю под самый большой логистический парк в…
Владислав Резник рассказал, как его нынешняя жена жила в экс-супругой в одной…
Valve составила список лучших новинок Steam за…
Мать звезды "Дома-2" Марии Кохно подтвердила, что Майя Донцова…
Популярный противораковый препарат назвали опасным для…
Прохора Шаляпина и Виталину Цымбалюк-Романовскую признали «Парой…
Экс-участнице “Дом-2” Лере Фрост подарили букет из 1001…
Специалисты рассказали о делегированном синдроме…
Анастасия Решетова возобновила тренировки через 40 дней после…
Светлана Лобода продемонстрировала кадры из клипа Тилля Линдеманна "Frau And Mann" со своим…
В Черном море провели учения с участием субмарин «Новороссийск» и…
Звезда “Дом-2” Алена Рапунцель сделала ринопластику из-за искривления перегородки…
Российские эксперты рассказали о признаках вирусной…
Родственники Жанны Агузаровой живут за чертой…
Российские ученые создали «суперсталь» для ведения работ в…
После съемок клипа "Мегаполисы" Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отправились в…
Ученые впервые испытали потенциальное «лекарство от старости» на коже…
Просмотреть все новости