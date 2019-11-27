АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

Исполнившись роль Гены в сериале "СашаТаня" Андрей Свиридов стал актером после спортивной травмы

Андрей Свиридов, известный ролью Гены в телесериале "СашаТаня", рассказал о причинах ухода с баскетбола в кинематограф. Известно, что он стал актером после тяжелой спортивной травмы.

Андрей Свиридов может похвастаться крайне необычной биографией. Будучи многократным чемпионом СССР по баскетболу и бывшим участником американской команды The George Washington University, его судьба все таки свернула к съемкам в кино. При этом, актером он стал не по своей воле, поскольку пережил тяжелейшую травму спины в 25 лет, которая завершила его спортивную карьеру. До сих пор Свиридов считает наибольшим достижением в жизни свою победу на молодежном первенстве Европы 1994 года в сборной Беларуси.

Все же, артист хотел попробовать себя на большом экране еще с детства. Желая исполнить юношескую мечту, он в конце концов приобрел внушительную фильмографию из 100 сериалов и кинолент. Его наиболее известной ролью остается персонаж телохранителя Гены из ситкомов "Универ" и "СашаТаня" на телеканале ТНТ. Также ему принесло популярность эпизодическое появление в комедийных телесериалах "Форс-мажор" и "Полярный", последний из которых является новейшим проектом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 00:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исполнившись роль Гены в сериале "СашаТаня" Андрей Свиридов стал актером после спортивной…
Иосиф Пригожин отдыхает во Франции на…
Юлия Савичева вспомнила свой уход от Александра…
Уникальная установка из РФ может получать влагу даже в…
Названы самые популярные автомобили D-класса на российском…
Ученые нашли связь между глаукомой и…
Стало известно, какие смартфоны Huawei получат Android…
«Происходит регулярно»: Военный эксперт рассказал о случайных пусках…
Актёр из «Властелина колец» Иэн Маккеллен объяснил попытки скрыть свою…
Стал известен среднегодовой пробег премиальных автомобилей в России по…
Ольга Бузова поссорилась с участницей "Дом-2" Ольгой Рапунцель на программе "Бородина против…
Экс-участница "Дома-2" Надежда Ермакова посетовала на отсутствие счастья в ее…
Престарелая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович умирает в больнице в…
Мужа Лолиты Милявской Дмитрия Иванова разоблачили на детекторе лжи в шоу «На самом…
Нино Нинидзе обнажилась перед камерой и предстала топлес в мужском…
В России отзывают более 1,6 тысячи авто…
«Хочу своих пуговок»: 33-летняя Ольга Бузова призналась, что очень хочет…
Беременная Ольга Рапунцель продемонстрировала кулинарные способности и приготовила свиную…
Футуристический пикап Tesla Cybertruck протестировали на…
Сергей Паршин попал в больницу после открытого письма Борису…
«Перелетал»: Сын Алены Водонаевой расшиб бровь, прыгая по…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян обнаружил у себя синдром…
На Эльбрусе найдены следы самой сильной засухи за последние три…
Милена Безобродова: Экс-участник Виджай Бутучел во время ухода с проекта получил 100 тысяч рублей и билет…
«Пробуждение»: Ким Кардашьян решила отказаться от откровенных фото в…
Рак кишечника можно предотвратить с помощью…
Алсу с новой прической перепутали с Ольгой…
Лариса Копенкина трогательно поздравила бывшего мужа Прохора Шаляпина с днем…
Археолог назвал проклятие Тутанхамона реальностью из-за «древних звуков»…
«Я с ней год прожил, свалил, пятки сверкали»: Данко вспомнил о своем романе с Лолитой…
Алексей Кудряшов нашел утешение в объятиях Стеши Нестеровой после расставания с Анастасией…
Компания MediaTek презентовала процессор Dimensity 1000 с…
Евгения Огурцова вышла замуж в третий…
Первая встреча Ильи Яббарова с отцом Анастасии Голд едва не закончилась…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина рассказала о своей тактике общения с…
В России предложили изменить способ подсчета транспортного…
Ученые назвали продукт, полезный для мужского…
Маркетолог объяснил различия между «черной пятницей» в США и…
Виктория Боня считает, что в 20 лет выглядела хуже, чем…
Гражданская жена Олега Яковлева Александра Куцевол борется за квартиру покойного…
Просмотреть все новости