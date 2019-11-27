Исполнившись роль Гены в сериале "СашаТаня" Андрей Свиридов стал актером после спортивной травмы

Андрей Свиридов может похвастаться крайне необычной биографией. Будучи многократным чемпионом СССР по баскетболу и бывшим участником американской команды The George Washington University, его судьба все таки свернула к съемкам в кино. При этом, актером он стал не по своей воле, поскольку пережил тяжелейшую травму спины в 25 лет, которая завершила его спортивную карьеру. До сих пор Свиридов считает наибольшим достижением в жизни свою победу на молодежном первенстве Европы 1994 года в сборной Беларуси.Все же, артист хотел попробовать себя на большом экране еще с детства. Желая исполнить юношескую мечту, он в конце концов приобрел внушительную фильмографию из 100 сериалов и кинолент. Его наиболее известной ролью остается персонаж телохранителя Гены из ситкомов "Универ" и "СашаТаня" на телеканале ТНТ. Также ему принесло популярность эпизодическое появление в комедийных телесериалах "Форс-мажор" и "Полярный", последний из которых является новейшим проектом.