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Valve составила список лучших новинок Steam за октябрь

Компания Valve презентовала самые лучшие игры среди новинок в сервисе Steam по итогам октября. На своей официальной странице разработчики выставили список из 25 платных и 5 бесплатных продуктов.
Valve составила список лучших новинок Steam за октябрь

Речь идёт об играх, которые показали максимальный объём дохода в течение первых 2-х недель с момента релиза. Valve приравняла титул «лучших» к званию наиболее прибыльных. Для бесплатных продуктов применялся параметр рекордного уровня пользователей, пребывавших в режиме онлайн за тот же период.

Лидером списка бесплатных игр стала Destiny 2. За первые несколько дней со дня выпуска количество пользователей достигало 300 тысяч человек. Шутер оказался одной из наиболее популярных новинок за всю историю работы сервиса Steam. По прошествии месяца Destiny 2 остаётся в списке наиболее популярных товаров игровой платформы. Среди бесплатных разработок высоко отметили Legend of Keepers: Prologue, Walking Zombie 2, Breeders of the Nephelym: Alpha, а также War Selection. Список самых доходных платных игр приведен ниже.

В соответствии с данными Valve, из общего списка всего 4 игры были выпущены по режиму раннего доступа, а разработчики 9 популярных продуктов заняли высокие места со своей дебютной игрой.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:16

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