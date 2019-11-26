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Звезда «Дом-2» Милена Безбородова боится последствий ссоры с Ольгой Рапунцель

Милена Безбородова не просто разругалась с Ольгой Рапунцель, но и хотела, чтобы она ответила за свои слова и поступки. Однако в итоге Милена теперь боится, что поклонники Ольги могут подловить ее на улице и отомстить ей.

Звезда «Дом-2» Милена Безбородова боится последствий ссоры с Ольгой Рапунцель

Ольга и Милена были вызваны вдвоем на тет. Ведущий «Дом-2» Владислав Кадони пытался разобраться, почему две девушки враждуют между собой. Выяснилось, что ранее Ольга Рапунцель говорила о том, что Милена Безбородова очень лицемерная особа, и она опасается, что девушка может столкнуть ее беременную с лестницы или причинить какой-нибудь другой вред. Так, Ольга Рапунцель запретила Милене Безбородовой контактировать с ее семьей, а особенно с Василисой.

В свою очередь опасения выразила и Милена Безбородова. Она отметила, что боится того, что фанаты Ольги могут начать ей мстить и будут угрожать ей или вовсе выловят на улице.


Милена же подчеркнула, что никогда ни обидит ни какое-нибудь животное, ни тем более беременную женщину, поэтому Ольге не стоит боятся. В итоге Ольга Рапунцель сделала вид, что конфликт исчерпан и даже обняла Милену Безбородову.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:45

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