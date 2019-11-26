Звезда «Дом-2» Милена Безбородова боится последствий ссоры с Ольгой Рапунцель





Ольга и Милена были вызваны вдвоем на тет. Ведущий «Дом-2» Владислав Кадони пытался разобраться, почему две девушки враждуют между собой. Выяснилось, что ранее Ольга Рапунцель говорила о том, что Милена Безбородова очень лицемерная особа, и она опасается, что девушка может столкнуть ее беременную с лестницы или причинить какой-нибудь другой вред. Так, Ольга Рапунцель запретила Милене Безбородовой контактировать с ее семьей, а особенно с Василисой.В свою очередь опасения выразила и Милена Безбородова. Она отметила, что боится того, что фанаты Ольги могут начать ей мстить и будут угрожать ей или вовсе выловят на улице.Милена же подчеркнула, что никогда ни обидит ни какое-нибудь животное, ни тем более беременную женщину, поэтому Ольге не стоит боятся. В итоге Ольга Рапунцель сделала вид, что конфликт исчерпан и даже обняла Милену Безбородову.