Евгений Папунаишвили станет новым героем шоу Дмитрия Шепелева "Папки"

Несколько недель назад Дмитрий Шепелев сообщил, что готовит к выпуску новое шоу под названием "Папки". Первым гостем телеведущего стал Леван Горозия, более известный публике, как рэп-исполнитель L’One. Сегодня Дмитрий Шепелев опубликовал новый выпуск шоу, участником которого стал Евгений Папунаишвили. На кадрах знаменитый хореограф рассказывает о воспитании своей дочери Софии. Также танцор говорит о том, как они с супругой Салимой Бижабер собирались в роддом, но она не захотела ехать, пока не привезут торт. В комментарии к публикации в Instagram Дмитрий Шепелев написал: "Мои дорогие, ура-ура, новый выпуск шоу "Папки".Также телеведущий попросил своих фанатов написать отзывы о просмотренном выпуске. Подписчики оставили множество комментариев. Многие отметили, что шоу очень позитивное и интересное. Опубликованное видео уже просмотрели более 3 500 пользователей интернета.