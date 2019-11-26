Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным рефлюксом





По словам экспертов Медицинского центра болезней пищевода в Чикаго, у человека всегда есть возможность отмечать праздники, не ощущая дискомфорта от острого кислотного рефлюкса. Главным советом, по словам специалистов, будет придерживаться давно известной поговорки: «все хорошо в меру». Так, по словам доктора медицинских наук и директора Чикагского медицинского центра Роберта Кавитта, есть следует медленно, не допуская перееданий. Как показали исследования, слишком быстрое употребление пищи провоцирует рефлюкс заметно чаще, чем при медленной размеренной трапезе. Кроме того, пища не так быстро попадает в необходимые зоны ЖКТ, сигнализирующие о насыщении, а значит невысокий темп позволит избежать неприятностей в виде перееданий. Последнее же приводит к усиленному давлению на мышцу нижнего сфинктера пищевода, которая играет роль клапана между желудком и пищеводом. Если эта мышца будет ослаблена, пища и желудочный сок попадут в пищевод и вызовут приступ кислотного рефлюкса.Также опытные медики советуют есть как минимум за 1-2 часа до сна. Когда человек лежит, его организму намного сложнее переваривать пищу, поэтому если поесть немного раньше и позаботиться о том, чтобы тело после приема пищи какое-то время находилось в вертикальном положении, проблем возникнуть не должно. Кроме того, следует пить как можно больше воды и как можно меньше спиртного или газировки. «Алкоголь и газировка также расслабляют мышцу сфинктера пищевода. Уменьшить рефлюкс удается лишь в случае обильного питья обычной воды.Наконец, всем людям, страдающим ГЭРБ следует помнить об основные триггерах, которые приводят к обострению данного состояния. У каждого человека они свои, но чаще всего их роль играют цитрусовые, фрукты, мята, шоколад, красное вино, сырой лук, чеснок и прочее. Если на столе были замечены некоторые из этих продуктов, лучше держать «дежурный» антацид наготове.