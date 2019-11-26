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Дешевая копия Jeep Wrangler получила внедорожную версию

Китайская компания BAIC объявляет о старте продаж обновленной версии модели BJ40L, которая отныне получит штатный внедорожный обвес. Примечательно, что внешне автомобиль очень поход на легендарный Jeep Wrangler, отчего и прозван его дешевой копией.

Новый BAIC BJ40L отличается от прежней версии новыми металлическими бамперами, появились в автомобиле и массивные расширители колесный арок, выполненные из прочного пластика, на крыше разработчик установил высокопрочный багажник, предусмотрена также возможность установки дополнительных проекторов. Добиться увеличенного клиренса во внедорожной версии BJ40L удалось за счет установки новых амортизаторов и пружин, а также их соответствующей настройке. Все эти доработки не только изменили внешность машины, но и заметно повысили ее внедорожные качества. Опционально внедорожник может быть оснащен лебедкой и внедорожными колесами увеличенного диаметра.

Под крышкой капота BAIC BJ40L установлен 2,3-литровый 250-сильный двигатель шведской компании SAAB, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Дополняет картину постоянный полный привод. Сообщается, что с момента старта продаж стоимость базовой версии новинки составит 199 800 юаней, что по текущем курсу соответствует примерно 1,81 миллиону рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:54

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