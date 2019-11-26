В интернете показали УАЗ «Буханку» будущего

Авто оказалось причиной множества обсуждений в соцсетях. Дизайнер показал авто в привычном кузове, однако привнёс ряд изменений, которые выделяют модель среди прочих фанатских модификаций. На ренедере УАЗ «Буханка» показан в ярко-желтом корпусе с контрастными элементами чёрного цвета. Визуально полоса разделила кузов на две части, а специальная сплошная панель соединила плоскость фары с решеткой радиатора.Авто получило «кенгурятник», специальный «козырёк» выше лобового стекла и армированные окна. В задней части имеются воздухозаборники, ряд добавочного освещения, антенна на крыше. Самым заметным элементом оказалась гусеничная платформа, что крайне неожиданно для «Буханки». Эта часть также выкрашена в чёрный и желтый цвета. Невзирая на достаточно привлекательный дизайн, многие пользователи отнеслись к возможности такой разработки скептически. Часть пользователей сообщила об отсутствии перспектив в будущем, другие подчеркнули плохое состояние дорог, в связи с чем отметили перспективность гусениц.