Звезды "Дом-2" Алексей Безус и Милена Безбородова объявили о пополнении в семье

О том, чтобы семья стала больше, молодая пара мечтала достаточно давно. Так, бойфренд Милены решил сделать ей сюрприз и преподнес ей подарок, который может помочь им стать ближе друг к другу. Милена назвала свою рыбку Коко и отметила, что хотела, чтобы у нее появился собственный питомец.Помимо рыбки, молодой человек также вручил своей возлюбленной специальный аквариум, который предназначен для бойцовской рыбы. Милена Безбородова рассказала, что его не нужно чистить, потому что в нем есть насос, который очищает воду самостоятельно. Стоит отметить, что в аквариуме Милена создала настоящий оазис и посадила лен, пшеницу, а также зеленую гречку. По словам Безбородовой, вид воды помогает успокоиться и собраться с мыслями.