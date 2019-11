Селин Дион раскрыла тайну последнего желания мужа

Селин Дион исполнила свою фирменную балладу "My heart will go on" на сцене Лас-Вегаса в 2016 году. Пока поклонники болели за нее, был только один человек, для которого она пела от всей души. В семейном доме звезды, расположенном в нескольких километрах от места выступления, находился её умирающий муж, Рене Анжелил. Он смотрел концерт супруги в прямом эфире со своей кровати. Из-за рака последней стадии продюсер был слишком болен, чтобы явиться на мероприятие самостоятельно. При этом, Селин Дион выступила за долгое время лишь после просьбы Анжелила.Известно, что Дион сделала перерыв в карьере, чтобы заботиться об умирающем возлюбленном. Последний попросил её вернуться на сцену, потому что хотел увидеть перед собственной кончиной, как она поет снова. Звезда сказала, что ей не хотелось возвращаться к публике, но она сделала это, исполняя таким образом его последнее желание. Рене Анжелил скончался от сердечного приступа в январе 2016 года в возрасте 73 лет. После этого певица продолжила давать гастроли по всему миру и совсем недавно выпустила альбом Courage. Музыкальный тур в поддержку новой работы должен вернуть былую славу звезде. Спустя три года после смерти мужа Селин Дион говорит, что все еще не готова к отношениям, хотя и поборола затяжную депрессию.