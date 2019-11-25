



Глава кардиоотдела клиник Casilino уверен, что в целях поддержания здоровья требуется употреблять в пищу больше макароны, перца чили, высококачественного тёмного шоколада в количестве 30-40 г, а также порядка 3 чашек кофе. Позитивная реакция имеет отношение к антиоксидантным особенностям продуктовых изделий. Эксперты уверен, что названная пища после правильного отбора и режима готовки способна стать лекарствами будущего.В перечень рекомендаций вошли крупы и цельнозерновой хлеб. Позитивная реакция организма с повышением длительности жизни, отмечает Леонардо Кало, может быть обеспечена специями и зелёными приправами. Для сердца рекомендуются красные напитки и еда, включая вино в небольших объёмах и томаты. В отношении ограничений Леонардо Кало отметил важность употребления животных белков в количестве не более 0,8 г на каждый килограмм веса человека. Количество употребляемой соли рекомендовал сократить. Это же относится к заменителям хлеба в виде хлебных палочек и крекеров, провоцирующих рост инсулина и появление «агрессивного» голода.