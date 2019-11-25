Темный шоколад может предотвратить депрессию и повысить настроение
Группа ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, что темный шоколад может не только повысить настроение, но и предотвратить депрессию. У людей, потребляющих черный шоколад, риск заболеваний нервной системы в несколько раз меньше.
Речь идет только о черном шоколаде, молочный и белый в анализе не рассматривались. В темном лакомстве исследователи обнаружили много полезных для организма веществ. Флавоноиды катехин и эпикатехин нейтрализуют активные формы кислорода, которые повреждают ДНК и белки. Как неоднократно показывали анализы, они необходимы для сердечных сосудов и благотворно влияют на иммунную систему. Иногда эти вещества даже способны усиливать мозговую активность и улучшать настроение.
Стоит обратить внимание, что положительная оценка влияния шоколада на организм может подвергаться оспариванию со стороны независимых экспертов. Ведь исследования проводились именно фирмами-производителями шоколадных изделий, такими как Nestle, Mars, Cadbury. В целом, специалисты подмечают, что шоколад – это лакомство, которое позволит повлиять на настроение посредством запаха, вкуса и текстуры, а не входящим в него веществ.
Речь идет только о черном шоколаде, молочный и белый в анализе не рассматривались. В темном лакомстве исследователи обнаружили много полезных для организма веществ. Флавоноиды катехин и эпикатехин нейтрализуют активные формы кислорода, которые повреждают ДНК и белки. Как неоднократно показывали анализы, они необходимы для сердечных сосудов и благотворно влияют на иммунную систему. Иногда эти вещества даже способны усиливать мозговую активность и улучшать настроение.
Стоит обратить внимание, что положительная оценка влияния шоколада на организм может подвергаться оспариванию со стороны независимых экспертов. Ведь исследования проводились именно фирмами-производителями шоколадных изделий, такими как Nestle, Mars, Cadbury. В целом, специалисты подмечают, что шоколад – это лакомство, которое позволит повлиять на настроение посредством запаха, вкуса и текстуры, а не входящим в него веществ.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:40