Темный шоколад может предотвратить депрессию и повысить настроение





Речь идет только о черном шоколаде, молочный и белый в анализе не рассматривались. В темном лакомстве исследователи обнаружили много полезных для организма веществ. Флавоноиды катехин и эпикатехин нейтрализуют активные формы кислорода, которые повреждают ДНК и белки. Как неоднократно показывали анализы, они необходимы для сердечных сосудов и благотворно влияют на иммунную систему. Иногда эти вещества даже способны усиливать мозговую активность и улучшать настроение.Стоит обратить внимание, что положительная оценка влияния шоколада на организм может подвергаться оспариванию со стороны независимых экспертов. Ведь исследования проводились именно фирмами-производителями шоколадных изделий, такими как Nestle, Mars, Cadbury. В целом, специалисты подмечают, что шоколад – это лакомство, которое позволит повлиять на настроение посредством запаха, вкуса и текстуры, а не входящим в него веществ.