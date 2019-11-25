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Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко научила фанатов делать покупки в "черную пятницу"

Считанные дни остались до грандиозного события, а именно "черной пятницы". В преддверии этого дня звезда скандального реалити-проекта "Дом-2" Ольга Гажиенко поделилась своими мыслями о том, как делать покупки и при этом экономить.


Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко научила фанатов делать покупки в "черную пятницу"

Ольга Гажиенко готовится к предстоящим распродажам по-своему. Она выбирает интересующие ее товары и составляет список того, что собирается приобрести. Предварительно девушка делает скрин, чтобы знать сколько он стоил до того, как на него распространилась желаемая скидка. Подобная идея приглянулась и пользователям социальных сетей. Они решили последовать примеру Ольги Гажиенко, чтобы в день распродаж просто не запутаться на ровном месте.

Однако есть и те, кто уверен, что благодаря той популярности, которую Ольга Гажиенко обрела будучи участницей телестройки, ей и так многие товары достаются в разы дешевле, чем обычному покупателю. При этом девушка практически не использует рекламу. Она в основном говорит о тех марках или товарах, которые попробовала сама.


Удивило поклонников и то, что практически перед днем скидок Ольга Гажиенко уже купила себе обновки и даже похвасталась ими в Сети, что многие даже не поняли, а зачем тогда так сильно ждать распродажу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:18

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