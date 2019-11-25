Опубликован ТОП-10 самых популярных рэперских автомобилей





Так, на первом месте оказался американский масл-кар Dodge Challenger, клипы с участием которого набрали в общей сложности 1,62 миллиарда просмотров в сети. Эта модель нередко появлялась в видеороликах таких исполнителей, как Ники Минаж, Джесси Джей, Кид Инк и других. Кроме того, не стоит забывать, что Challenger SRT Hellcat в количестве двух экземпляров снялись в клипе на песню «Ride Out», которая стала саундтреком к одном из фильмов популярной серии «Форсаж». Вторая строчка рейтинга принадлежит суперкару McLaren P1 с результатом в 1,6 миллиарда суммарных просмотров. Британский суперкар бордового цвета, принадлежащий популярному исполнителю Уикенду, снимался в его собственном клипе. Почетное третье место занял еще один «британец» - роскошный Rolls-Royce Dawn с результатом в 1,3 миллиарда просмотров. Из исполнителей, снимавших эту модель в своих видео, следует отметить DJ Халед'а.А вот один из самых ожидаемых участников списка – суперкар Ferrari Spider, - оказался лишь на четвертой позиции с результатом 1,26 миллиардов просмотров. Далее следует Chevrolet Impala, которую давно облюбовали американские рэперы – 1,1 миллиарда просмотров клипа с участием американской классики станут реальным тому подтверждением. Места во второй пятерке достались немецкому роскошному седану Maybach S 650, баварскому купе BMW 6-Series, итальянским суперкарам Lamborghini, и еще двум представителям Туманного Альбиона - Bentley Continental и Range Rover.