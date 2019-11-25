До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки
Первые образцы глубоко модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М новой постройки будут переданы Минобороны России еще до конца 2021 года. Такие данные приводятся в публикации агентства «Интерфакс», которое ссылается на директора КБ «Туполева» Александра Конюхова.
«Уже началось строительство первой партии модернизированных Ту-160М по заказу оборонного ведомства. Первая поставка самолетов в рамках заключенного контракта запланирована на конец 2021 года», - подчеркнул глава КБ. Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года. По словам министра, вместе с этим ведется и работа по масштабной модернизации имеющихся образцов легендарного «Белого лебедя», а вся работа над ним будет завершена в сроки, названные МО РФ.
«Уже началось строительство первой партии модернизированных Ту-160М по заказу оборонного ведомства. Первая поставка самолетов в рамках заключенного контракта запланирована на конец 2021 года», - подчеркнул глава КБ. Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года. По словам министра, вместе с этим ведется и работа по масштабной модернизации имеющихся образцов легендарного «Белого лебедя», а вся работа над ним будет завершена в сроки, названные МО РФ.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:07