До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки





«Уже началось строительство первой партии модернизированных Ту-160М по заказу оборонного ведомства. Первая поставка самолетов в рамках заключенного контракта запланирована на конец 2021 года», - подчеркнул глава КБ. Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года. По словам министра, вместе с этим ведется и работа по масштабной модернизации имеющихся образцов легендарного «Белого лебедя», а вся работа над ним будет завершена в сроки, названные МО РФ.