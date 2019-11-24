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Звезда проекта "Дом-2" Юля Щеглова боится выходить замуж за Игоря Русанова

Участница и звезда проекта "Дом-2" Юлия Щеглова призналась, что боится выходить замуж за Игоря Русанова. Девушка опасается внезапной агрессии со стороны возлюбленного, отмечая, что в последней ссоре он ее очень сильно обидел.
Звезда проекта "Дом-2" Юля Щеглова боится выходить замуж за Игоря Русанова

Отношения между участниками проекта "Дом-2" Юлией Щегловой и Игорем Русановым сложно назвать идеальными. По началу молодые люди часто ссорились и даже дрались, в итоге расстались, но решили снова попробовать строить совместное будущее. Тогда на протяжении двух месяцев все казалось идеальным, но недавно пара снова сильно поссорилась.

Юлия Щеглова отметила, во время ссоры Игорь Русанов сильно обидел ее, заявив, что она - не его женщина, и жениться на ней молодой человек не хочет. Хотя сейчас между влюбленными все наладилось, брюнетка все еще опасается такой внезапной агрессии со стороны мужчины. Она отметила, что выйдет замуж за избранника только после того, как они проверят свои отношения вне стен Периметра. Юлия Щеглова добавила, что у Игоря Русанова такой характер - он может сильно обидеть, но потом отступит, только очень медленно. Пока до него будет доходить, почему он не прав, мужчина еще 300 раз настоит на своем, отметила звезда проекта "Дом-2".

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:37

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