Названы имена самых популярных участников "Дом-2" за всю историю





Рейтинг возглавила ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова, ведь именно она смогла обойти по числу поклонников всех своих конкурентов. Она попала в число очень популярных людей не только в России, но и во всем мире.Однако не отстала от нее и нынешняя участница телестройки Марина Африкантова. За личной жизнью девушки рьяно следят поклонники, которые считают ее достаточно интересной особой.Далее идет Алена Водонаева. Хотя она и воспитывает сына подростка, но все равно продолжает показывать окружающим свои роскошные формы.Среди популярных участниц проекта "Дом-2" и Дарья Пынзарь. Сейчас она живет в Турции и воспитывает троих детей. Подписчики рьяно наблюдают за ее семейной жизнью.Нравится многим и Виктория Боня, поклонники с удовольствием наблюдают, как живет девушка в Лондоне со своей дочерью, а также чему она посвящает свое свободное время.