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Названы имена самых популярных участников "Дом-2" за всю историю

За 15 лет участники скандального телевизионного проекта "Дом-2" менялись, были те, кто хорошо запомнился зрителям и не очень. И вот стал известен список тех, кого отнесли к числу самых популярных участников телестройки.

Названы имена самых популярных участников "Дом-2" за всю историю

Рейтинг возглавила ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова, ведь именно она смогла обойти по числу поклонников всех своих конкурентов. Она попала в число очень популярных людей не только в России, но и во всем мире.


Однако не отстала от нее и нынешняя участница телестройки Марина Африкантова. За личной жизнью девушки рьяно следят поклонники, которые считают ее достаточно интересной особой.


Далее идет Алена Водонаева. Хотя она и воспитывает сына подростка, но все равно продолжает показывать окружающим свои роскошные формы.


Среди популярных участниц проекта "Дом-2" и Дарья Пынзарь. Сейчас она живет в Турции и воспитывает троих детей. Подписчики рьяно наблюдают за ее семейной жизнью.


Нравится многим и Виктория Боня, поклонники с удовольствием наблюдают, как живет девушка в Лондоне со своей дочерью, а также чему она посвящает свое свободное время.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:42

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