В День матери Рита Дакота вместе с мамой отправилась в Вифлеем





Рита Дакота не только знаменитая певица, она прекрасная мать и заботливая дочь, поэтому совершенно неудивительно, что День матери она решила провести особенно. Вместе со своей мамой звездная певица отправилась в Вифлеем, где можно приложиться к единственной в мире «улыбающейся» иконе Божьей Матери, прикоснуться к колыбели Иисуса и всей душой прочувствовать величие этих мест. Многочисленные подписчики пришли от новости своей любимицы в восторг. Поклонники считают, что это самый прекрасный праздник, который Рита Дакота только могла устроить для любимой матери.По словам фанатов, Вифлеем - сильнейшее место, которое не только очищает, но и заряжает самой светлой энергией. Поклонницы поздравляют Риту Дакоту и ее мать с праздником и желают им счастья, любви и всего самого прекрасного и доброго, что только может быть в жизни.