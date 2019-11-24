Врачи рассказали о причинах появления головной боли





Хотя многие знают, что метеочувствительные люди могут страдать от болевых ощущений во время плохой погоды, но причиной может оказаться и нечто столь тривиальное, как неудобные туфли. Российские психотерапевты сообщают, что подспорьем для возникновения неприятных ощущений в голове является множество обыденных вещей. В их число входит гипоксия, которая проявляется при нехватке кислорода в закрытом помещении. Противодействием этому врачи называют покупку ионизатора воздуха или хвойных растений.Более серьезной причиной часто является психоэмоциональный срыв. В отдельных случаях головная боль оказывается единственным сигналом о нарушениях в психике. Поэтому феномен наблюдают среди ипохондриков, легко возбудимых холериков и людей с тревожно-мнительным характером. Наконец, появлению болей предшествует неправильный рацион. Он включает в себя чрезмерное употребление шоколада, колбасных изделий, кофе и растворимых супов. Все же, при продолжительных головных болях следует обратиться к специалисту.