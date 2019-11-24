Врачи рассказали о причинах появления головной боли
Головная боль может быть вызвана не только серьезными недугами, но и обыденными привычками. Врачи рассказали, какие причины могут скрываться за появлением неприятных ощущений.
Хотя многие знают, что метеочувствительные люди могут страдать от болевых ощущений во время плохой погоды, но причиной может оказаться и нечто столь тривиальное, как неудобные туфли. Российские психотерапевты сообщают, что подспорьем для возникновения неприятных ощущений в голове является множество обыденных вещей. В их число входит гипоксия, которая проявляется при нехватке кислорода в закрытом помещении. Противодействием этому врачи называют покупку ионизатора воздуха или хвойных растений.
Более серьезной причиной часто является психоэмоциональный срыв. В отдельных случаях головная боль оказывается единственным сигналом о нарушениях в психике. Поэтому феномен наблюдают среди ипохондриков, легко возбудимых холериков и людей с тревожно-мнительным характером. Наконец, появлению болей предшествует неправильный рацион. Он включает в себя чрезмерное употребление шоколада, колбасных изделий, кофе и растворимых супов. Все же, при продолжительных головных болях следует обратиться к специалисту.
Хотя многие знают, что метеочувствительные люди могут страдать от болевых ощущений во время плохой погоды, но причиной может оказаться и нечто столь тривиальное, как неудобные туфли. Российские психотерапевты сообщают, что подспорьем для возникновения неприятных ощущений в голове является множество обыденных вещей. В их число входит гипоксия, которая проявляется при нехватке кислорода в закрытом помещении. Противодействием этому врачи называют покупку ионизатора воздуха или хвойных растений.
Более серьезной причиной часто является психоэмоциональный срыв. В отдельных случаях головная боль оказывается единственным сигналом о нарушениях в психике. Поэтому феномен наблюдают среди ипохондриков, легко возбудимых холериков и людей с тревожно-мнительным характером. Наконец, появлению болей предшествует неправильный рацион. Он включает в себя чрезмерное употребление шоколада, колбасных изделий, кофе и растворимых супов. Все же, при продолжительных головных болях следует обратиться к специалисту.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:23