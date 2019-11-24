За что звездные девушки "Дом-2" таят обиды на своих мам





Достаточно сложные отношения сложились между звездой телестройки Александрой Черно и ее матерью. Она до последнего вставала на ее защиту, пока с ней не встретилась и не поняла, что ей это абсолютно не нужно. Женщина не занималась воспитанием ни своей старшей дочери, ни младшей, а при встрече дала понять, что общение с наследницами для нее не важно.Известно, что мама Черно находится под стражей. А радостная тому, что их сестрой хотят увидеть, Александра купила продукты и теплые вещи и отправилась на свидание, но в свой адрес она услышала только упреки, а в итоге очень сильно расстроилась. После этого девушка вновь очень сильно обиделась на собственную мать.От чрезмерной строгости по отношению к себе страдала и Татьяна Мусульбес. Девушка рассказала, что из-за сильных претензий со стороны мамы однажды она даже была готова предпринять крайние меры, но потом передумала.Мама Любы Дробковой воспитывала девочку в строгости, что тоже кардинально ее не устроило. Помимо этого, девочка уверена, что мама всегда любила больше своего сына от первого брака, чем ее.Своих сложных отношений с матерью не скрывает и Милена Безбородова. Она никогда не делала тайну из того, что мама своих троих детей отдала на воспитание в детский дом, потому что была убеждена, что не сможет обеспечить их финансово.Сильный конфликт был и у Ольги Жариковой и ее мамы в тот момент, когда родительница выразила протест против ее брака с Ильей Яббаровым. Однако с Виктором ее семейная жизнь тоже не сложилась, хоть мать и одобрила их отношения, мужчина оказался домашним тираном.