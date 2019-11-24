Алла Довлатова посетила церемонию «Золотой граммофон» в наряде с глубоким декольте

Фотографию, где она позирует на ковровой дорожке ежегодной музыкальной премии России «Золотой Граммофон», Алла Довлатова разместила на своей странице в Instagram. На снимке знаменитость запечатлена в золотистом наряде с глубоким декольте. Подписчики ведущей радиостанции «Русское Радио» «засыпали» её положительными комментариями, восхищаясь красотой Аллы Довлатовой и сравнивая знаменитость с «богиней» и «жрицей».«Красотка была есть и будешь», Алла вся в шоколаде и в золоте», «Аллочка, Вы обалденная», «Ну прям богиня», «Вы очень красивая нимфа, богиня, королева, жрица», ― пишут поклонники.