Алла Довлатова посетила церемонию «Золотой граммофон» в наряде с глубоким декольте
Одна из ведущих радиостанции «Русское Радио» Алла Довлатова посетила музыкальную церемонию «Золотой граммофон» в наряде с глубоким декольте. Поклонники отозвались положительно об образе знаменитости и сравнили её с «богиней» и «жрицей».
Фотографию, где она позирует на ковровой дорожке ежегодной музыкальной премии России «Золотой Граммофон», Алла Довлатова разместила на своей странице в Instagram. На снимке знаменитость запечатлена в золотистом наряде с глубоким декольте. Подписчики ведущей радиостанции «Русское Радио» «засыпали» её положительными комментариями, восхищаясь красотой Аллы Довлатовой и сравнивая знаменитость с «богиней» и «жрицей».
«Красотка была есть и будешь», Алла вся в шоколаде и в золоте», «Аллочка, Вы обалденная», «Ну прям богиня», «Вы очень красивая нимфа, богиня, королева, жрица», ― пишут поклонники.
Фотографию, где она позирует на ковровой дорожке ежегодной музыкальной премии России «Золотой Граммофон», Алла Довлатова разместила на своей странице в Instagram. На снимке знаменитость запечатлена в золотистом наряде с глубоким декольте. Подписчики ведущей радиостанции «Русское Радио» «засыпали» её положительными комментариями, восхищаясь красотой Аллы Довлатовой и сравнивая знаменитость с «богиней» и «жрицей».
«Красотка была есть и будешь», Алла вся в шоколаде и в золоте», «Аллочка, Вы обалденная», «Ну прям богиня», «Вы очень красивая нимфа, богиня, королева, жрица», ― пишут поклонники.