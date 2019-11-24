Стратегию применения роботов в уличных боях в России подготовят к 2020 году





Как рассказал инсайдер, перед предприятиями отечественного ВПК поставлена задача - разработать дизайн перспективных роботов, которые смогут работать в условиях городской среды и прибрежных зон. Первые консультации планируется провести до конца 2019 года, после чего руководству будут представлены предложения по стратегии и методам использования машин в боевых условиях на базе инфраструктуры академии Вооруженных сил. На данный момент, как заявил источник, главной проблемой российской военной робототехники является отсутствие единой тактики применения.Информацию источника подтверждает и более ранняя информация о том, что уже к 2025 году в России появятся специальные группировки роботов, способные решать многофункциональные боевые задачи. В подобных командах у каждой машины будет свое специфическое назначение. В первую очередь следует решить проблему уличных военных действий с использованием стратегического оружия.