Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова устроила роскошный праздник для младшего сына

В семье Салибековых прошел настоящий праздник, ведь ровно год назад на свет появился маленький Баграт. В честь своего ребенка Юлия и Тигран устроили грандиозный прием в одном из столичных ресторанов. Для того, чтобы поздравить своего внука с Северного Кавказа, приехали и его бабушка с дедушкой.Их стол ломился от изобилия деликатесов, а в конце праздника Юлия Салибекова самостоятельно вынесла огромный двухъярусный торт, а также исполнила песню "С Днем Рождения тебя!"Именинник весь вечере просидел на руках у своей тети Елизаветы, а также внимательно наблюдал, что происходит вокруг.Стоит отметить, что недавно Юлия Салибекова призналась, что Баграт ее последний ребенок, и больше она не хочет рожать, так как устала от повседневных забот, хотя и любит всех своих детей.