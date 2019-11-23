Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова устроила роскошный праздник для младшего сына
Бывшая участница скандального реалити-проекта "Дом-2" Юлия Салибекова отметила день рождения младшего сына Баграта. На празднике присутствовали исключительно близкие друзья и родственники, которые посетили один из самых шикарных ресторанов Москвы. Ответственно к этому событию отнесся и сам именинник.
В семье Салибековых прошел настоящий праздник, ведь ровно год назад на свет появился маленький Баграт. В честь своего ребенка Юлия и Тигран устроили грандиозный прием в одном из столичных ресторанов. Для того, чтобы поздравить своего внука с Северного Кавказа, приехали и его бабушка с дедушкой.
Их стол ломился от изобилия деликатесов, а в конце праздника Юлия Салибекова самостоятельно вынесла огромный двухъярусный торт, а также исполнила песню "С Днем Рождения тебя!"
Именинник весь вечере просидел на руках у своей тети Елизаветы, а также внимательно наблюдал, что происходит вокруг.
Стоит отметить, что недавно Юлия Салибекова призналась, что Баграт ее последний ребенок, и больше она не хочет рожать, так как устала от повседневных забот, хотя и любит всех своих детей.
В семье Салибековых прошел настоящий праздник, ведь ровно год назад на свет появился маленький Баграт. В честь своего ребенка Юлия и Тигран устроили грандиозный прием в одном из столичных ресторанов. Для того, чтобы поздравить своего внука с Северного Кавказа, приехали и его бабушка с дедушкой.
Их стол ломился от изобилия деликатесов, а в конце праздника Юлия Салибекова самостоятельно вынесла огромный двухъярусный торт, а также исполнила песню "С Днем Рождения тебя!"
Именинник весь вечере просидел на руках у своей тети Елизаветы, а также внимательно наблюдал, что происходит вокруг.
Стоит отметить, что недавно Юлия Салибекова призналась, что Баграт ее последний ребенок, и больше она не хочет рожать, так как устала от повседневных забот, хотя и любит всех своих детей.