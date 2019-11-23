Экспертный клуб проанализировал плюсы и минусы отечественного здравоохранения





Традиционно, в заседаниях участвовали эксперты в вопросе, подлежащем обсуждению. Не стали исключением и эти собрания Экспертных клубов, в которых приняли участие чиновники от медицины, врачи, студенты-медики и представители академического медицинского сообщества.На встрече Экспертного клуба Санкт-Петербурга обсуждалось положение дел в медицине северной столицы. Эксперты констатировали, что в Петербурге положение медиков выгодно отличается от положения их коллег из других регионов. Город не испытывает острого кадрового голода, за счёт специалистов приезжающих из других регионов. Скорые и больницы оснащены заметно лучше чем провинциальный ЛПУ.Политолог Сергей Наумов сравнил системы здравоохранения России и Швеции, которые кардинально отличаются принципами подхода к пациенту. В Швеции очень развит институт семейных врачей, которые освобождают узких специалистов, выполняя за них 90% работы. Эксперт сетует, что такая система совершенно не прижилась в России.Проблему узкой специализации, которая влияет на качества оказываемых медицинских услуг, так же затронул и Игорь Никоноров, старший научный сотрудник ФГБУ НИИ Гриппа. Пациентам приходится отстаивать очереди к целому ряду профильных специалистов вместо получения помощи от одного врача. А получение новой мед специализации для врача обозначает прохождение обучения в институте заново. Система начисления зарплаты так же не повышает мотивацию врачей к работе. На бумаге доходы врачей зачастую отличаются от фактических.Эксперты их Новосибирска сошлись во мнении со своими Петербургскими коллегами по многим вопросам. Но в Новосибирске, в отличие от города на Неве, медицина испытывает острую нехватку врачей, а имеющиеся специалисты всё чаще предпенсионного возраста. Профессор Новосибирского медуниверситета Владимир Чернышев, рассказал о кадровом голоде в государственных клиниках и стабильном росте сегмента частной медицины. Профессор поставил вопрос ребром. Ему интересно, как вообще государство относится к реформированию медицины и какова национальная стратегия развития отрасли. Когда прекратится постоянное недофинансирование и утечка кадров, а так же когда решится проблема с обеспеченностью первичной медицинской помощи населения. Сегодня в отдалённых районах города крайне необходимо открыть несколько ФАПов, наподобие аналогичных сельских пунктов.Владимир Ярохно, главный врач городской клинической больницы №34 обвинил действующие власти в отсутствии понятной стратегии развития здравоохранения в стране.Эксперты из Иркутска были настроены более категорично. Корнем всех проблем с медициной они назвали систематическое недофинансирование. Бюджеты России на здравоохранение в процентном соотношении намного меньше, чем бюджеты любой из стран бывшего социалистического лагеря. Об этом рассказал Сергей Коровин, доктор медицинских наук. Медицинская реформа давно назрела, читает эксперт.Первой ласточкой преобразований в регионе стал запуск новой электронной системы записи к врачам, которая позволила сократить время в очереди к специалистам в разы. Число пользователей системы за последнее время выросло втрое.В Екатеринбурге члены Экспертного клуба сосредоточились на проблемах здравоохранения региона. Общие проблемы медицины Екатеринбурга те же, что и в других регионах. Недофинансирование, кадровый дефицит, недостаточная оснащенность ЛПУ, это лишь неполный список.Эти проблемы подняла Ирена Базите, замминистра здравоохранения Свердловской области. Чиновник рассказала, сто на сегодняшний день, в области открыто 1045 вакансий, которые некому заполнить, особенно не хватает онкологов, кардиологов и неврологов.Не помогают решить кадровую проблему в областной медицине, ни дополнительное финансирование в 500 миллионов, ни программы поддержки молодых специалистов.Решением кадровой проблемы, по мнению Алебаи Сабитовой, проректора по непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию Уральского медицинского университета, доктора медицинских наук, профессора, может стать увеличение целевого набора в медвузы. Нас сегодняшний день число студентов-целевиков увеличено с 70 человек до 2000.Участники Экспертного клуба столицы Южного Урала, были более резки в высказываниях. Челябинские эксперты полагают, что здравоохранению региона требуется не реформа, а реанимация. Хроническое недофинансирование привело медицину региона в упадок, а зависимость от федерального бюджета только усугубляет проблему. Больницы необходимо вернуть под контроль муниципалитетов, считает глава Нагибайского района, бывший главврач районной больницы, Виталий Гайсин. По мнению чиновника, это сможет кардинально улучшить ситуацию в медицине.В ходе экспертных заседаний, Экспертный клуб России пришел к выводу, что основной проблемой отечественной медицины является неэффективный менеджмент. Из федерального бюджета на медицину выделяются колоссальные средства, а вот на местах они расходуются из рук вон плохо.Задача Экспертного клуба России является сбор экспертных мнений со всей страны и налаживание диалога экспертного сообщества с властью