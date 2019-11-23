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Здоровье госпитализированной звезды «Дома-2» Елены Берковой резко ухудшилось

Экс-участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Елена Беркова была срочно госпитализирована. Стало известно, что на данный момент самочувствие актрисы значительно ухудшилось.
Здоровье госпитализированной звезды «Дома-2» Елены Берковой резко ухудшилось

То, что с Берковой не все хорошо, понял ее друг, который и поднял тревогу. Он обнаружил ее в квартире в бессознательном состоянии. По словам врачей, скорее всего все произошло из-за того, что Лена в последнее время систематически отказывала себе в еде для того, чтобы похудеть.
Медики делают все, чтобы стабилизировать состояние больной. Они уже поставили несколько капельниц, а также сделали необходимые уколы. Тем не менее, состояние пациентки лишь резко ухудшилось.

Известно, что Елена Беркова все-таки пришла в себя. Врачи пытаются заставить ее хотя бы по чуть-чуть кушать, но пища вызывает у нее рвотный рефлекс.

Есть предположения, что здоровье Елены стало хуже из-за постоянного напряженного графика работы. Всего несколько месяцев назад звезда «Дома-2» развелась уже со своим пятым мужем. Даже несмотря на то, что период разрыва с актером Андреем Стояновым был для нее не простым, она старалась делать вид, что у нее все хорошо. Помимо этого, Елена Беркова заявляла, что хотела бы стать губернатором Мурманской области.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:47

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