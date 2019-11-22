



Такое продолжительное общение Татьяны Дорониной и главы государства сразу вызвало множество вопросов, многие люди хотят узнать, о чем столько времени они разговаривали. Журналистам удалось разузнать некоторые подробности общения актрисы и Владимира Путина, хотя конкретные детали артистка держит в тайне даже от своих близких друзей и коллег.Татьяна Доронина и президент РФ обсудили общую ситуацию в МХАТ им. Горького. Актриса рассказала Владимиру Путину о кадровой политике нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Изначально глава государства не знал этого человека, поэтому даже уточнил, кто он такой. В ходе беседы знаменитость рассказала президенту о снятии надбавок практически со всех актеров, включая двоих, у которых обнаружили рак. Последним в итоге вернули невыплаченные деньги.Татьяна Доронина попросила Владимира Путина вмешаться в ситуации во МХАТ и помочь наладить работу этого театра. По словам актрисы, новое руководство ведет губительную кадровую политику, способную привести к потере выдающихся артистов, ведь они не смогут долго теперь такого отношения к себе, сообщает mk.ru.