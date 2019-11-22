Татьяна Доронина попросила Владимира Путина вмешаться в ситуации во МХАТ
Народная артистка СССР Татьяна Доронина накануне получила орден «За заслуги перед отечеством» 1 степени. После церемонии вручения в Кремле актриса около 40 минут лично общалась с президентом РФ и попросила Владимира Путина вмешаться в ситуации во МХАТ им. Горького.
Такое продолжительное общение Татьяны Дорониной и главы государства сразу вызвало множество вопросов, многие люди хотят узнать, о чем столько времени они разговаривали. Журналистам удалось разузнать некоторые подробности общения актрисы и Владимира Путина, хотя конкретные детали артистка держит в тайне даже от своих близких друзей и коллег.
Татьяна Доронина и президент РФ обсудили общую ситуацию в МХАТ им. Горького. Актриса рассказала Владимиру Путину о кадровой политике нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Изначально глава государства не знал этого человека, поэтому даже уточнил, кто он такой. В ходе беседы знаменитость рассказала президенту о снятии надбавок практически со всех актеров, включая двоих, у которых обнаружили рак. Последним в итоге вернули невыплаченные деньги.
Татьяна Доронина попросила Владимира Путина вмешаться в ситуации во МХАТ и помочь наладить работу этого театра. По словам актрисы, новое руководство ведет губительную кадровую политику, способную привести к потере выдающихся артистов, ведь они не смогут долго теперь такого отношения к себе, сообщает mk.ru.
Такое продолжительное общение Татьяны Дорониной и главы государства сразу вызвало множество вопросов, многие люди хотят узнать, о чем столько времени они разговаривали. Журналистам удалось разузнать некоторые подробности общения актрисы и Владимира Путина, хотя конкретные детали артистка держит в тайне даже от своих близких друзей и коллег.
Татьяна Доронина и президент РФ обсудили общую ситуацию в МХАТ им. Горького. Актриса рассказала Владимиру Путину о кадровой политике нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Изначально глава государства не знал этого человека, поэтому даже уточнил, кто он такой. В ходе беседы знаменитость рассказала президенту о снятии надбавок практически со всех актеров, включая двоих, у которых обнаружили рак. Последним в итоге вернули невыплаченные деньги.
Татьяна Доронина попросила Владимира Путина вмешаться в ситуации во МХАТ и помочь наладить работу этого театра. По словам актрисы, новое руководство ведет губительную кадровую политику, способную привести к потере выдающихся артистов, ведь они не смогут долго теперь такого отношения к себе, сообщает mk.ru.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:19