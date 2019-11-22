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В России хотят ввести новый «налог на шины»

В России хотят ввести новый «налог» на шины, такую идею рассматривают депутаты Госдумы. Данное решение приведет к росту цен на новые покрышки, а также увеличит стоимость автомобилей, ведь в них они также используются.
В России хотят ввести новый «налог на шины»

По словам депутатов Госдумы, раньше производителям, работающим в России, предложили выбор: либо они платят налог на утилизацию покрышек, либо сами занимаются этим вопрос, однако соблюдают необходимые нормы. Практические все автомобильные компании выбрали последнее, однако сейчас парламентарии недовольны выполнением взятых брендами на себя обязательств. Именно поэтому было принято решение перейти на безальтернативный «налог на шины», предусматривающий аккумулирование средств для их утилизации.

Если такое решение будет принято, то это приведет к существенному росту цен не только на сами покрышки, но и на полностью новые автомобили. Эксперты пока не знают, какой будет рост ценников, однако предполагают, что он может составить от 3 до 10%.

Также стоит отметить, что при этом возможно увеличение налога на экспорт для иностранных компаний, работающих в России. Все это может стать очередным ударом для рынка автомобилей, хотя он лишь недавно оправился от повышение НДС до 20%.

В настоящий момент предполагаемая ставка «налога на шины» пока не известна, однако депутаты Госдумы не исключают, что изменения могут произойти уже с 1 января 2020 года.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:43

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