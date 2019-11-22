Диетолог рассказала, кому не стоит есть квашенную капусту





В квашенной капусте можно найти практически весь спектр витаминов: витамин C и всю группу B (B1, B2, B5, B6, B9). Кроме того, в ней содержатся редкие и крайне полезные вещества вроде калия, селена, йода, фосфора, железа, натрия, цинка и кальция. Еще одна полезная особенность данного блюда заключается в большом числе клетчатки и пищевых волокон, нормализующих процесс пищеварения, укрепляющих сосуды и приводящих к снижению уровня сахара.Несмотря на это, квашенную капусту некоторым людям не стоит употреблять. В первую очередь ее нужно избегать гипертоникам и тем, кто склонен к отекам. Данное блюда способно привести к серьезным скачкам артериального давления, поэтому у людям с такими проблемами его стоит избегать. Тем же, кто страдает отеками, стоит знать, что в капусте много соли, которая еще сильнее замедляет вывод воды из организма.Также ее не стоит употреблять людям, имеющим в настоящий момент обострение заболеваний ЖКТ. Тоже самое касается болезни поджелудочной железы. Отдельная группа – люди, страдающие вздутием. Отдельно диетолог отметила добавление квашенной капусты в рацион кормящих мам. В первые 4-6 месяцев ее стоит избегать, а потом необходимо смотреть на реакцию ребенка.