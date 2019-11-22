Медики назвали эффективные способы сохранить зубную эмаль в холодное время года





Правильное питание поддерживает здоровье всего организма, в том числе зубов. В рацион нужно включить больше свежих овощей, зелени и минералов, из-за нехватки которых разрушается эмаль. При этом важно избегать употребления большого количества кислотосодержащих продуктов, например, лимонов, брусники и клюквы. Диетологи рекомендуют есть зимой рыбу, молочные продукты, яблоки, а также при возможности огурцы, помидоры, брокколи и груши. Стоит помнить, что некоторые зубные пасты при использовании зимой вредят зубам. Рекомендуется выбирать варианты с антиоксидантами в составе, которые снижают чувствительность, борются с кровоточивостью десен и уменьшают воспаление.Для зубов тоже необходим массаж, который стоит проводить каждый раз после чистки зубов. Это поможет избавиться от отеков и улучшить кровообращение.