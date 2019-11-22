Эдвард Нортон вспомнил, как спас Леонардо Ди Каприо





Недавно Нортон посетил студию шоу Джонатана Росса, где вспомнил, как Ди Каприо засмотрелся на стаю рыб в процессе подводной экспедиции с океанологом. Инцидент произошел еще 2010 году, в тот период знаменитости занимались исследовательской работой. По словам Нортона, его коллега всегда во время общения с животными увлекается, подобно ребенку. Тогда прямо перед Ди Каприо проплыла стая пятнистых орляков, и он поспешил за ними вдогонку. Бдительный Нортон понял, что у актера не хватит воздуха, поэтому бросился к нему на помощь.При этом Нортон считает, что эту историю всегда преподносят чрезмерно романтично.