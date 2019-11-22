Ученые назвали препараты, значительно уменьшающие риск рака простаты





Ученые из Королевского университета в Белфасте заключили, что препараты, понижающие уровень холестерина, уменьшают воспаление и укрепляют иммунитет. Специалисты изучили образцы ткани некоторых мужчин, и выяснили, в чем именно состоит положительный эффект лекарств. Статины имеют свойство укреплять иммунную систему человека, а также способны предотвратить сердечные приступы. В некоторых случаях они исключают возможность инсульта и появления болезни Альцгеймера.По словам The Daily Mail, рак предстательной железы является самым распространенным видом рака у мужчин. Оно убивает более 1,2 миллиона человек в год. Поэтому специалисты делают все возможное, для предотвращения развития заболеваний и уменьшения количества случаев с летальным исходом.