Ученые назвали препараты, значительно уменьшающие риск рака простаты
Новое исследование британских ученых показывает, что принимающие статины мужчины на 24 процента меньше подвержены риску смертельной болезни. Уменьшение вероятности рака простаты происходит за счет понижения уровня холестерина в крови, пишет издание Clinical Caccer Research.
Ученые из Королевского университета в Белфасте заключили, что препараты, понижающие уровень холестерина, уменьшают воспаление и укрепляют иммунитет. Специалисты изучили образцы ткани некоторых мужчин, и выяснили, в чем именно состоит положительный эффект лекарств. Статины имеют свойство укреплять иммунную систему человека, а также способны предотвратить сердечные приступы. В некоторых случаях они исключают возможность инсульта и появления болезни Альцгеймера.
По словам The Daily Mail, рак предстательной железы является самым распространенным видом рака у мужчин. Оно убивает более 1,2 миллиона человек в год. Поэтому специалисты делают все возможное, для предотвращения развития заболеваний и уменьшения количества случаев с летальным исходом.
Ученые из Королевского университета в Белфасте заключили, что препараты, понижающие уровень холестерина, уменьшают воспаление и укрепляют иммунитет. Специалисты изучили образцы ткани некоторых мужчин, и выяснили, в чем именно состоит положительный эффект лекарств. Статины имеют свойство укреплять иммунную систему человека, а также способны предотвратить сердечные приступы. В некоторых случаях они исключают возможность инсульта и появления болезни Альцгеймера.
По словам The Daily Mail, рак предстательной железы является самым распространенным видом рака у мужчин. Оно убивает более 1,2 миллиона человек в год. Поэтому специалисты делают все возможное, для предотвращения развития заболеваний и уменьшения количества случаев с летальным исходом.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:26